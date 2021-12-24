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На Украине опровергли возбуждение дела против ездившего к Лукашенко депутата

СБУ опровергла информацию об уголовном деле о госизмене против депутата Рады Шевченко

Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Украинские силовики опровергли информацию о возбуждении уголовного дела против депутата Верховной Рады Евгения Шевченко, ездившего с визитом к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом 24 декабря сообщает «Интерфакс — Украина».

«В настоящее время следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовных производств в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса (о госизмене — прим. “Ленты.ру”)», — заявили в пресс-службе СБУ.

Представители ведомства добавили, что по закону досудебное расследование в отношении депутата может начать только генеральный прокурор. В офисе генпрокурора также сообщили, что не открывали уголовного производства.

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Ранее сам Шевченко заявил, что СБУ возбудила против него уголовное дело о госизмене. По словам депутата, ему инкриминируют создание «русского мира» на Украине. Политик выразил уверенность, что дело связано с его дружбой с Белоруссией.

В мае Шевченко исключили из правящей партии «Слуга народа» из-за самовольного визита к Лукашенко в конце апреля. На встрече с президентом соседней страны депутат признался в любви украинцев к белорусам и назвал эти народы самыми близкими друг другу. Лукашенко отметил, что Шевченко не побоялся идти против течения.

Отношения Киева и Минска испортились в 2020 году. В Белоруссии были задержаны бойцы российской частной военной компании, некоторые из которых оказались украинскими гражданами и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию. Минск, в свою очередь, обвинял Украину в причастности к массовым протестам против Лукашенко.

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София Сарджвеладзе
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