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Спорт

«Рубин» провел переговоры с «Зенитом» о переходе Дзюбы

РБК: нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой заинтересовались в казанском «Рубине»

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может сменить клуб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в петербургской команде.

«Рубин» провел переговоры с «Зенитом» о переходе игрока в казанский клуб. Также в команде заинтересовались нападающим «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым.

Дзюба в этом сезоне провел 25 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач. За сине-бело-голубых футболист выступает с 2015 года. В сентябре он отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022, мотивировав это тем, что находится в не оптимальной для этого форме.

«Зенит» занимает первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в текущем сезоне. «Рубин» находится на 10-м месте в турнирной таблице. Команду возглавляет бывший тренер сборной Леонид Слуцкий.

Дарья Коршунова
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