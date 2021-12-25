В «Газпроме» заявили о готовности поставлять дополнительные объемы газа в Европу

«Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в Европы в рамках действующих долгосрочных контрактов. Об этом рассказал представитель компании Сергей Куприянов, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что цена таких поставок будет значительно ниже, чем на споте.

Ранее Куприянов назвал обвинения в недостаточных поставках газа в Европу враньем. Он также отметил, что ряд клиентов «Газпрома», в том числе из Франции и Германии, полностью выработали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок.

До этого источники Bloomberg сообщали, что снижение поставок российского газа в Европу произошло из-за сокращения количества запросов клиентов на топливо.