В «Газпроме» заявили о готовности поставлять дополнительные объемы газа в Европу
«Газпром» заявил о готовности начать дополнительные поставки газа в Европу дешевле спота
«Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в Европы в рамках действующих долгосрочных контрактов. Об этом рассказал представитель компании Сергей Куприянов, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что цена таких поставок будет значительно ниже, чем на споте.
Ранее Куприянов назвал обвинения в недостаточных поставках газа в Европу враньем. Он также отметил, что ряд клиентов «Газпрома», в том числе из Франции и Германии, полностью выработали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок.
До этого источники Bloomberg сообщали, что снижение поставок российского газа в Европу произошло из-за сокращения количества запросов клиентов на топливо.