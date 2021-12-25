Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл подробности о ходе переговоров по Карабаху. Он рассказал о катастрофе в этом процессе, сообщает РИА Новости.

Пашинян заявил, что Армения получила катастрофические предложения по Карабаху в 2016 году. Сопредседатели представили три пакета предложений, в которых впервые с 2011 года не включили предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Он назвал перенос этой проблемы в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) катастрофой.

«Но трагедия не в этом… никто не говорит, что вопрос уточнения временного статуса Нагорного Карабаха, согласно этому переговорному содержанию, был перенесен в Совет Безопасности ООН», — подчеркнул он.

Премьер добавил, что в ходе всего переговорного процесса армянская сторона стремилась передать окончательное решение проблемы за Минской группой ОБСЕ, а в 2016 году параметры урегулирования конфликта оказались у Совета безопасности ООН.

Пашинян добавил, что решение СБ ООН было предсказуемо, поскольку в 1993 году Совет принял резолюцию, в которой сообщается «о нагорно-карабахском регионе Азербайджана» и признании территориальной целостности Азербайджана и неприкосновенность границ.

«Вот эта катастрофа произошла в переговорном процессе в 2016 году», — заключил Пашинян.

Ранее Пашинян объяснил поражение в Карабахе «Божьей волей». По его мнению, от Армении «отвернулся Бог».

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, пытавшегося вернуть его силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР заключили перемирие, которое позже периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах территорий.