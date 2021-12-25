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Нурмагомедов оценил выступления Махачева в 2021 году

Нурмагомедов о выступлениях Ислама Махачева: 2021 год однозначно был лучшим в его карьере
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. ©khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил выступления соотечественника Ислама Махачева в 2021 году. Его слова доступны на странице в Instagram.

«2021 год однозначно был лучшим в карьере Ислама. По моему мнению, он входит в тройку лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) этого года», — заявил Нурмагомедов. Он поделился надеждой, что Махачев в следующем году будет сражаться еще увереннее.

Махачев успешно выступает под эгидой UFC. На его счету девять победных поединков. Единственное поражение в рамках промоушена он потерпел в октябре 2015-го, уступив бразильцу Адриану Мартинсу.

Махачев — соратник Нурмагомедова. Он также тренируется под началом Хавьера Мендеса в зале American Kickboxing Academy.

Нурмагомедов становился чемпионом организации в легком весе и трижды защитил титул. На его счету победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Гейджи. Он одержал 29 побед в 29 поединках.

Дарья Коршунова
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