Нурмагомедов оценил выступления Махачева в 2021 году

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил выступления соотечественника Ислама Махачева в 2021 году. Его слова доступны на странице в Instagram.

«2021 год однозначно был лучшим в карьере Ислама. По моему мнению, он входит в тройку лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) этого года», — заявил Нурмагомедов. Он поделился надеждой, что Махачев в следующем году будет сражаться еще увереннее.

Махачев успешно выступает под эгидой UFC. На его счету девять победных поединков. Единственное поражение в рамках промоушена он потерпел в октябре 2015-го, уступив бразильцу Адриану Мартинсу.

Махачев — соратник Нурмагомедова. Он также тренируется под началом Хавьера Мендеса в зале American Kickboxing Academy.

Нурмагомедов становился чемпионом организации в легком весе и трижды защитил титул. На его счету победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Гейджи. Он одержал 29 побед в 29 поединках.

