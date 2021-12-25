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В клубе РПЛ заявили об интересе к Жиркову

«Химки» рассматривает вариант приглашения бывшего игрока сборной России Юрия Жиркова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал об интересе к бывшему защитнику сборной России и «Зенита» Юрию Жиркову. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что, несмотря на определенный интерес, конкретики в данном вопросе пока нет. Однако Терюшков подчеркнул, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривает вариант приглашения Жиркова и хотел бы видеть его в своем составе.

19 декабря состав Химок пополнил другой экс-игрок сборной России Павел Мамаев. Хавбек перешел в подмосковный клуб из «Ростова».

В конце октября сообщалось, что «Уфа» заинтересована в приглашении 38-летнего Жиркова. Отмечалось, что клуб из Башкортостана может попытаться заключить сделку в зимнее трансферное окно.

Экс-игрок национальной команды не принимал участия в официальных матчах с июня. Жирков находится в статусе свободного агента. Он покинул «Зенит» после завершения сезона-2020/2021

Самым успешным этапом карьеры Жиркова стали его выступления за ЦСКА. Вместе с «армейцами» он выиграл Кубок УЕФА. В общей сложности в составе ЦСКА он завоевал 11 титулов.

Николай Костюков
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