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Спорт

Избившего PR-директора «Спартака» наказали

Избившему PR-директора «Спартака» монтажнику Жафару Боровкову дали 2,5 года условно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Монтажнику «Мосводоканала» Жафару Боровкову, который обвиняется в избиении PR-директора столичного футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова, дали условный срок — 2,5 года лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Перовского районного суда Москвы.

«Суд постановил признать Боровкова Ж. А. виновным по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью и по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Боровкову наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком в течение двух лет», — сказали в суде.

Стычка произошла ранним утром 10 мая возле одного из баров. PR-директор отдыхал в заведении с женой и сестрой. По предварительным данным, Фетисов увидел, как избивали его знакомого, и попытался вмешаться, в результате чего был избит сам. Фетисов попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

Злоумышленник скрылся, его задержали спустя двое суток, им оказался Боровков. Свою вину мужчина сразу же признал. На допросе он пояснил, что в ходе потасовки даже не понял — Фетисов пытался напасть на него или же помочь ему.

Ранее были озвучены подробные показания Боровкова — он заявил, что какой-то мужчина провоцировал его, грубил и хамил. Именно с ним завязался конфликт, а Фетисов пострадал случайно.

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Леонид Микуляк
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