Раскрыты подробности избиения директора «Спартака» по связям с общественностью

Монтажник «Мосводоканала» Жафяр Боровков, обвиняемый в избиении директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, раскрыл подробности случившегося. Его слова приводит «Вести.ru»

Боровков рассказал, что у него возникла словесная перепалка с человеком, который стоял около ресторана. «Я не понимал, что он от меня хотел. Он провоцировал меня, грубил, хамил. Мы друг друга толкнули: я его, он — меня», — заявил он. Мужчина добавил, что подошедший Фетисов попытался разнять их и случайно получил удар от Боровкова.

Инцидент произошел 9 мая в Москве. Тогда сообщалось, что Фетисов на выходе из ресторана попытался разнять конфликтующих посетителей и в итоге сам получил несколько ударов. Сотрудника «Спартака» госпитализировали, он попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Фетисов был назначен директором департамента «Спартака» по связям с общественностью в июне прошлого года. На этом посту он сменил Антона Лисина.