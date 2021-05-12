Избитый директор «Спартака» по связям с общественностью обратился к фанатам

Директор московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов обратился к фанатам красно-белых. Его слова приводятся в Telegram-канале «Дай Ударить».

Фетисов, ставший жертвой нападения 9 мая, поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку. «Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь», — заявил он.

Ранее 12 мая стало известно, что полиция задержала в Москве 31-летнего монтажника Жафяра Боровкова, который подозревается в нападении на Фетисова. Мужчина уже дал признательные показания.

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключил, что избиение Фетисова может быть связано с его профессиональной деятельностью. При этом по освещенной в СМИ версии сотрудник клуба ввязался в конфликт у одного из столичных ресторанов. В результате избиения он попал в реанимацию.

Фетисов был назначен директором департамента «Спартака» по связям с общественностью в июне прошлого года. На этом посту он сменил Антона Лисина.