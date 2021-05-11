Появилось видео избиения директора «Спартака» по связям с общественностью

В сети появилось видео избиения директора департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова. Ролик опубликован в Telegram-канале «Мутко против».

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что несколько мужчин дерутся.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 мая, на Новокосинской улице в Москве. Тогда сообщалось, что Фетисов на выходе из ресторана попытался разнять конфликтующих посетителей и в итоге сам получил несколько ударов. Сотрудника «Спартака» госпитализировали, он попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин заявил, что информации о связи нападения с профессиональной деятельностью Фетисова нет.

Антон Фетисов был назначен директором департамента «Спартака» по связям с общественностью в июне прошлого года. На этом посту он сменил Антона Лисина.