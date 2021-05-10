Стало известно об избиении директора по связям с общественностью «Спартака»

Директор департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов подвергся избиению. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Источник уточняет, что сотрудник красно-белых был доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Других подробностей инцидента не сообщается. Неизвестно и то, кто напал на Фетисова.

Ранее в понедельник, 10 мая, «Спартак» на своем поле победил «Химки» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Москвичи одержали волевую победу со счетом 2:1. «Спартак» благодаря победе вышел на второе место в чемпионате.

Фетисов был назначен директором департамента «Спартака» по связям с общественностью в июне прошлого года. На этом посту он сменил Антона Лисина.