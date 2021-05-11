Появились подробности избиения директора по связям с общественностью «Спартака»

Появились подробности избиения директора департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова. Их «Спорт-Экспрессу» рассказал управляющий директор команды Евгений Мележиков.

По его словам, инцидент произошел в ночь на понедельник, 10 мая, у одного из столичных ресторанов. Фетисов пытался урегулировать конфликт между другими людьми, произошедший на выходе из заведения, но получил удар от одного из его участников. Позже сотрудника «Спартака» ударили еще раз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Сейчас Фетисов находится в реанимации, при этом он в сознании. Мележиков выразил надежду, что злоумышленников удастся найти.

О госпитализации Фетисова стало известно в понедельник, 10 мая. Сообщалось, что у сотрудника «Спартака» диагностирована открытая черепно-мозговая травма.