«Спартак» в большинстве вырвал победу у новичка РПЛ

ФК «Спартак» на своем поле обыграл «Химки» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 10 мая, и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На гол Максима Глушенкова хозяева ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти, а также забитым мячом Джордана Ларссона в концовке игры. С 37-й минуты гости играли в меньшинстве. С поля был удален Глушенков.

Победа позволила «Спартаку» набрать 56 очков и выйти на второе место в чемпионате. В активе новичка РПЛ, «Химок», 44 очка, команда находится на восьмой позиции.

«Спартак» в заключительном туре 16 мая на выезде сыграет с «Ахматом». «Химки» в тот же день на своем поле примут «Сочи».