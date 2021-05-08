Появилось видео победы уступавшего со счетом 0:2 в матче РПЛ «Рубина»

Появилось видео с лучшими моментами выездной встречи «Рубина» против «Арсенала» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ролик опубликован на канале «Матч ТВ» в YouTube.

Встреча прошла в субботу, 8 мая, и завершилась со счетом 4:2 в пользу казанцев. В первом тайме гости пропустили два мяча, а во втором смогли четыре раза поразить ворота соперника. У туляков отличились Даниил Хлусевич и Лука Джорджевич. В составе «Рубина» забили Джордже Деспотович, Денис Макаров, Карл Старфельт и Михаил Костюков.

«Рубин» благодаря победе вышел на четвертое место в чемпионате. «Арсенал» находится на 13-й позиции.