«Зенит» потерял очки в игре с аутсайдером РПЛ в первом матче после чемпионства

Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 мая, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

Игра против «Уфы» стала для «Зенита» первой после досрочного оформления чемпионства, которое произошло в прошлом туре в матче с «Локомотивом». Уфимский клуб набрал 22 очка и находится на 14-м месте в чемпионате.

«Зенит» в следующем туре 16 мая на выезде сыграет с «Тамбовом». «Уфа» в тот же день дома примет тульский «Арсенал».