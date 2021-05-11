Федун отреагировал на избиение директора «Спартака» по связям с общественностью

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на избиение директора клуба по связям с общественностью Антона Фетисова. Об Этом сообщает РБК.

По словам функционера, пока неясно, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью сотрудника красно-белых. При этом он отметил, что такая версия не исключена. Федун также выразил надежду, что виновные будут найдены.

Фетисов был избит в воскресенье, 9 мая, на Новокосинской улице в Москве. Сообщалось, что он на выходе из ресторана попытался разнять конфликтующих посетителей и в итоге сам получил несколько ударов. В итоге сотрудник «Спартака» попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Антон Фетисов был назначен директором департамента «Спартака» по связям с общественностью в июне прошлого года. На этом посту он сменил Антона Лисина.