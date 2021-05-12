Найден подозреваемый в избиении директора «Спартака» по связям с общественностью

Полиция задержала подозреваемого в избиении директора московского «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Подозреваемым оказался 31-летний Жафяр Боровков, монтажник «Мосводоканала». Он уже дал признательные показания.

Фетисов стал жертвой нападения 9 мая. Сотрудника «Спартака» избили на Новокосинской улице в Москве. Он попытался разнять конфликтующих посетителей ресторана на выходе из заведения и получил несколько ударов, в результате чего оказался в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой.

Фетисов возглавил департамент «Спартака» по связям с общественностью в июне 2020-го. На этом посту он сменил Антона Лисина.