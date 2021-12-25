Задержан подозреваемый во втором поджоге «Ленты» в Томске

Полицейские задержали подозреваемого во втором поджоге гипермаркета «Лента» в Томске. В сообщении регионального главка МВД, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», подтверждается, что причиной пожара в томской «Ленте» вновь стал поджог.

Правоохранители рассмотрели различные версии пожара, включая умышленный поджог. Опросив очевидцев произошедшего, а также изучив записи с камер видеонаблюдения, они определили точную причину возгорания и установили подозреваемого. «Им оказался местный житель 1994 года рождения. В настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.

Ранее очевидцы пожара в гипермаркете «Лента» в Томске рассказали о бездействии работников отдела пиротехники и о том, как им самим пришлось тушить возгорания. Участники тушения пожара рассказали, что сотрудники не пытались тушить огонь, объясняя это тем, что вызов пожарных принят и они уже в пути.

В свою очередь, директор по связям с общественностью компании «Лента» Мария Филиппова сообщила «Ленте.ру», что сотрудники магазина действовали в соответствии с инструкциями на случай ЧС. В момент возгорания сотрудник секции воспользовался огнетушителем, который находился непосредственно в месте продажи пиротехники.

В субботу, 25 декабря, в Томске второй раз за неделю загорелся гипермаркет «Лента» на улице Пушкина. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала.

До этого, 21 декабря, произошел поджог гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. Подозреваемым оказался местный житель 1988 года рождения, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в поджоге гипермаркета.