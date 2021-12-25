Туктамышева установила рекорд чемпионатов России

Фигуристка Елизавета Туктамышева установила рекорд по количеству выступлений на чемпионатах России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для Туктамышевой нынешний национальный чемпионат стал 14-м в карьере. Впервые она выступила на главном внутрироссийском старте в сезоне-2007/2008. Туктамышева побила рекорд, принадлежавший Алене Леоновой, которая выступила на 13 турнирах.

На завершившемся 25 декабря чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место. В сумме за две программы она набрала 224,40 балла. Победительницей стала Камила Валиева. Также в тройку призеров вошли Александра Трусова и Анна Щербакова.

Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина. Спортсменка становилась чемпионкой мира и Европы в 2015 году. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата. Чемпионкой России Туктамышева становилась в 2013 году.