Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Чемпионка страны получила в сумме за две программы 283,48 балла. Второе место заняла Александра Трусова с 248,65 балла. Замкнула тройку призеров трехкратная чемпионка России Анна Щербакова. За прокаты она получила 239,56 балла.

Все призеры готовятся под руководством Этери Тутберидзе. Занявшая четвертое место Аделия Петросян, которая также тренируется в этой группе, вошла в историю после выступления в произвольной программе. 14-летняя фигуристка стала первой, кому удалось исполнить каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа и одиночный четверной риттбергер.

Ранее 25 декабря чемпионами России в парном катании стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Также в тройку призеров вошли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По итогам турнира будет определен состав на чемпионат Европы, который состоится в январе в Таллине.