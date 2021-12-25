Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Сибирь
3:4
Завершен
СКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
3:2
2-й период
live
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
ХК Сочи
0:3
2-й период
live
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
2:3
2-й период
live
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Определились победители чемпионата России в парном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России в парном катании

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России в парном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат действующие чемпионы мира получили в сумме 243,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав 239,87 балла. Также в тройку призеров вошли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они получили за прокаты 228,20 балла.

24 декабря фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду. Серебро у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Также в тройку лучших вошли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Чемпионом страны в мужском одиночном катании стал Марк Кондратюк. Второе место занял Михаил Коляда. Замкнул тройку призеров Андрей Мозалев.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По итогам турнира будет определен состав на чемпионат Европы, который состоится в январе в Таллине.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Спикер Госдумы напомнил о вступающих в силу в новом году законах
Москвичи массово завысили цены на квартиры
Россияне восхитились новым поездом в московском метро
«Яндекс» перестал искать сайт «ОВД-Инфо» после его блокировки в России
Путин и Лукашенко созвонились
В жилом доме в России взорвался газовый баллон
Российский канатоходец упал во время циркового представления
Захарова опровергла связанные с нерасширением НАТО заявления США
Власти Чечни начали оплачивать долги местных жителей в магазинах
Митрополит Иларион рассказал о любимых фильмах от Netflix
Рассказавшего о пытках в полиции жителя Кубани нашли обезглавленным
В США сравнили боевую авиацию России и Украины
Инфекционист назвал причину появления в России незавозных случаев омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter