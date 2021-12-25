Определились победители чемпионата России в парном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России в парном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат действующие чемпионы мира получили в сумме 243,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав 239,87 балла. Также в тройку призеров вошли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они получили за прокаты 228,20 балла.

24 декабря фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду. Серебро у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Также в тройку лучших вошли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Чемпионом страны в мужском одиночном катании стал Марк Кондратюк. Второе место занял Михаил Коляда. Замкнул тройку призеров Андрей Мозалев.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По итогам турнира будет определен состав на чемпионат Европы, который состоится в январе в Таллине.