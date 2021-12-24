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Стал известен победитель чемпионата России среди мужчин по фигурному катанию

Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию, обойдя Михаила Коляду

Фото: Angelika Warmuth / Globallookpress.com

Чемпионом России в мужском одиночном катании стал Марк Кондратюк. Трансляция велась на сайте Первого канала.

В сумме за две программы спортсмен получил 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда с 283,70 балла. Замкнул тройку призеров Андрей Мозалев. За прокаты он получил 278,28 балла.

Ранее 24 декабря фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду. За прокат спортсмены получили в сумме 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Также в тройку призеров вошли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По итогам турнира будет определен состав на чемпионат Европы, который состоится в январе в Таллине.

Дарья Коршунова
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