Стал известен победитель чемпионата России среди мужчин по фигурному катанию

Чемпионом России в мужском одиночном катании стал Марк Кондратюк. Трансляция велась на сайте Первого канала.

В сумме за две программы спортсмен получил 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда с 283,70 балла. Замкнул тройку призеров Андрей Мозалев. За прокаты он получил 278,28 балла.

Ранее 24 декабря фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду. За прокат спортсмены получили в сумме 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Также в тройку призеров вошли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По итогам турнира будет определен состав на чемпионат Европы, который состоится в январе в Таллине.