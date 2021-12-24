Определился победитель чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат спортсмены получили в сумме 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 207,70 балла. Также в тройку призеров вошли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они получили за прокат 195,75 балла.

Лидеры сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца из-за травмы. Тренер пары Александр Жулин уточнил, что у фигуриста обострилась травма спины.

Чемпионат России проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По итогам турнира будет определен состав на чемпионат Европы, который состоится в январе в Таллине.