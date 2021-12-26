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Тренер Туктамышевой оценил непопадание фигуристки в состав сборной России на ЧЕ

Тренер Мишин о фигуристке Туктамышевой: несмотря на таланты, ей не удается достичь топа

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на отсутствие Елизаветы Туктамышевой в основном составе сборной России на чемпионат Европы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Есть спортсмены, которым, несмотря на все таланты, не удается достичь топа в медальном зачете», — заявил специалист. Он добавил, что вместо этого спорт подарил Туктамышевой огромную любовь болельщиков.

Ранее 26 декабря Федерация фигурного катания на коньках России представила состав сборной страны на предстоящий чемпионат Европы. В женском одиночном катании команду представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Туктамышева попала в список запасных на турнир.

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России первое место в женском одиночном катании заняла Валиева. Трусова стала серебряной призеркой. Третий результат показала Щербакова. Туктамышева расположилась на седьмом месте.

Анастасия Борисова
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