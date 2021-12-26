Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России представила состав сборной страны на предстоящий чемпионат Европы. Полный список доступен на сайте организации.

В женском одиночном катании Россию представят призерки национального чемпионата: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. В список запасных попали Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Софья Муравьева.

В мужском одиночном катании в составе российской сборной на ЧЕ отправятся Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России первое место в женском одиночном катании заняла Валиева. Трусова стала серебряной призеркой. Третий результат показала Щербакова.