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Спорт

Назван состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

На чемпионате Европы выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новоси

Федерация фигурного катания на коньках России представила состав сборной страны на предстоящий чемпионат Европы. Полный список доступен на сайте организации.

В женском одиночном катании Россию представят призерки национального чемпионата: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. В список запасных попали Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Софья Муравьева.

В мужском одиночном катании в составе российской сборной на ЧЕ отправятся Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России первое место в женском одиночном катании заняла Валиева. Трусова стала серебряной призеркой. Третий результат показала Щербакова.

Николай Костюков
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