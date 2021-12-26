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Джигурда объяснил отказ Дзюбы от сборной России

Актер Джигурда об отказе футболиста Дзюбы от сборной: а какое отношение у тренера? За что?

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Советский и российский актер Никита Джигурда рассказал об отношении к нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе. Его слова приводит KP.RU

Артист подчеркнул, что Дзюба является его любимым футболистом. «Сейчас все удивляются, почему Артем не хочет идти в сборную. А какое отношение у тренера [Валерия Карпина] ? За что? В мире, где в спорт идут трансгендеры, где забывают изначальную концепцию», — объяснил поведение футболиста он.

Ранее 26 декабря Джигурда рассказал, зачем участвует во фрик-поединках в возрасте 60 лет. Поединки он назвал колоссальной космической игрой, где испытываются интеллект, душа человека.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится не в оптимальной для этого форме. В этом сезоне 33-летний нападающий провел 24 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

Анастасия Борисова
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