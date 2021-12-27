Перенос рассмотрения законопроекта об апартаментах в России объяснили

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости» объяснил причину переноса рассмотрения законопроекта об апартаментах.

По его словам, рассмотрение документа в Госдуме перенесено на весну 2022 года, поскольку регионы имеют принципиально разную позицию по ситуации с апартаментами. Среди самых проблемных моментов при обсуждении законопроекта — вопросы, связанные с капитальным ремонтом объектов и за чей счет он будет проходить, отсутствие прописки и социальной инфраструктуры.

Хуснуллин пояснил, что если уже готовые апартаменты получат статус жилья, то обязанность возводить объекты инфраструктуры и оформлять прописку ляжет на региональные власти. При этом вице-премьер допустил, что некоторые аспекты, такие как прописка и управление жильем, нужно прописать на федеральном уровне, а принимать это или не нет, должны решать регионы.

Также, добавил вице-премьер, процесс принятия законопроекта затрудняет и отсутствие правил по управлению апартаментами, поскольку для них не разработан конкретный документ, как, например, Жилищный кодекс для управления жилыми комплексами. Это, указал он, порождает конфликты между собственниками, связанные с источником финансирования.

Вопрос о правовом статусе апартаментов подняли в ноябре 2020 года. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил о необходимости определить статус готовых апартаментов, а после запретить их строительство. Вскоре власти отметили, что подобные объекты признают жильем, если в них будут созданы необходимые условия для безопасного проживания.