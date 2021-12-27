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Спорт

Вратарь «Спартака» рассказал о последних словах тренера перед увольнением

Вратарь «Спартака» Селихов о последних словах Витории перед уходом: футбол жесток

Фото: CIRO DE LUCA / Reuters

Португальский тренер Руй Витория перед уходом из «Спартака» заявил о жестокости футбола. О последних словах специалиста накануне увольнения на канале «Красава» в YouTube рассказал голкипер красно-белых Александр Селихов.

По словам вратаря, он не слышал прощальных слов от португальца. Игрок также рассказал, что после поражения от «Сочи» был командный ужин, на котором все сидели молча, так как были расстроены результатом.

15 декабря «Спартак» уволил Виторию с поста главного тренера. Специалист возглавлял московскую команду с 21 мая 2021 года.

Выездной матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» москвичи провели 13 декабря. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Алексей Гусев
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