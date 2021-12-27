Вратарь «Спартака» рассказал о последних словах тренера перед увольнением

Португальский тренер Руй Витория перед уходом из «Спартака» заявил о жестокости футбола. О последних словах специалиста накануне увольнения на канале «Красава» в YouTube рассказал голкипер красно-белых Александр Селихов.

По словам вратаря, он не слышал прощальных слов от португальца. Игрок также рассказал, что после поражения от «Сочи» был командный ужин, на котором все сидели молча, так как были расстроены результатом.

15 декабря «Спартак» уволил Виторию с поста главного тренера. Специалист возглавлял московскую команду с 21 мая 2021 года.

Выездной матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» москвичи провели 13 декабря. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.