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В Федерации фигурного катания опровергли помощь судей дочери Тутберидзе на ЧР

Гендиректор ФФКР о судействе дочери Тутберидзе на чемпионате России: все было чисто

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган заявил об отсутствии нарушений в судействе на чемпионате страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

Коган опроверг информацию о том, что в судейской бригаде, оценивавшей соревнования в танцах на льду, присутствовал специалист из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70». Там занимается дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. «Все было чисто, и никакой тренер "Хрустального" ничего там не выставлял», — подчеркнул Коган.

27 декабря «Спорт-Экспресс» заметил, что среди судей в танцах на льду присутствовала Майра Абасова, которая является тренером «Хрустального». В связи с этим издание отметило возможную помощь судьи паре Дэвис-Смолкин.

25 декабря американский журналист Джеки Вонг усомнился в справедливости оценок дочери Тутберидзе на чемпионате России. Он посчитал неправильным тот факт, что пара заняла второе место.

Дэвис вместе со Смолкиным в сумме набрали 207,70 балла. Серебряная медаль гарантировала им попадание в сборную на чемпионат Европы, который состоится в январе в Таллине.

Дарья Коршунова
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