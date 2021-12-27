В Приморье лисица пришла к рыбакам, поела колбасы и попала на видео

В Приморском крае местные жители поехали к Русскому острову, чтобы спокойно порыбачить, но в один момент к ним пришла лисица за лакомством. В итоге на видео россиян попало животное, которое поело колбасы. Его публикует закрытый Instagram-паблик vdk.nadzor.

На записи видно, как «бесстрашная лиса» подбегает к рыбакам, не боясь провалиться под лед. Затем она подсаживается к ним поближе и смотрит на мужчину, который достает из чемодана немного колбасы. После этого она еще несколько раз подходила, хватая ломтики еды. «Ух, лисичка, красавица! (...) А вот курочку надо было тебе еще взять», — сказал рыбак, снимавший видео.

В комментариях пользователи сети восхитились красотой рыжей лисицы. Многие подписчики написали, что она «очень милая» и напоминает сказочного персонажа. Некоторые также рассказали, что часто встречают на острове таких животных. «Лисы такие классные! Привыкли, что люди их кормят, иногда прям в машины залезают посмотреть, что там съедобного есть», — написал один из подписчиков паблика.

Позднее под постом пользователи сообщили, что запись была сделана 3 января 2021 года.

Ранее в вахтовом поселке Харасавэй на Ямале белый медвежонок пришел к людям, привстал на задние лапы и начал заглядывать в окно. Его засняли на видео. Многие пользователи сети, посмотревшие ролик, предположили, что животное хотело поесть и было голодным.

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