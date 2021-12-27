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Хоккеист Мичков признан лучшим игроком сборной в матче МЧМ-2022 против Швеции

Хоккеист Мичков признан лучшим игроком сборной России в матче МЧМ-2022 против Швеции

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Хоккеист молодежной сборной России Матвей Мичков признан лучшим игроком сборной по итогам матча группового раунда молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022) со Швецией. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

17-летний российский форвард оформил дубль на 45 и 46 минутах.

У шведов лучшим игроком стал форвард Оскар Магнуссон. Однако он не отметился результативными действиями.

Встреча состоялась в канадском Ред-Дире и завершилась со счетом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) в пользу шведской команды.

Также в составе сборной России отличился Федор Свечков (37-я минута). У победителей шайбы забросили Оскар Олауссон (6), Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60).

Следующая встреча сборной Россия в рамках МЧМ-2022 пройдет со Швейцарией. Матч состоится 28 декабря. Старт игры намечен на 0:30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир. Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Из пяти команд четыре выйдут в плей-офф.

Марина Совина
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