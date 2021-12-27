Молодежная сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ-2022) в Ред-Дире, Канада. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) в пользу шведов.

В составе сборной России отличились Федор Свечков (37-я минута) и Матвей Мичков (45, 46). У победителей шайбы забросили Оскар Олауссон (6), Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (52) и Даниэль Юнгман (60).

24 декабря молодежка проиграла команде Канады в контрольном матче в Эдмонтоне со счетом 6:4 (0:4, 3:1, 1:1). Среди россиян отметились Никита Чибриков (23-я минута), Матвей Мичков (31-я, 60-я) и Александр Пашин (38-я). В составе канадской сборной шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (7-я, 37-я), Ридли Грейг (8-я), Кент Джонсон (13-я), Лукас Кормье (17-я) и Коннор Бедард (50-я).

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир. Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Из пяти команд четыре выйдут в плей-офф.