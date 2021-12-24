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Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в матче перед МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в контрольном матче перед МЧМ-2022

Фото: fhr.ru

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Канады в контрольном матче в Эдмонтоне перед молодежным чемпионатом мира (МЧМ) — 2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:4 (4:0, 1:3, 1:1) в пользу канадцев.

Среди россиян отметились Никита Чибриков (23), Матвей Мичков (31, 60) и Александр Пашин (38). В составе канадской сборной шайбы забросили Мэйсон Мактавиш (7-я минута и 37-я), Ридли Грейг (8), Кент Джонсон (13), Лукас Кормье (17) и Коннор Бедард (50).

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир. Россия на групповом этапе сыграет с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Из пяти команд четыре выйдут в плей-офф.

22 декабря стало известно об отказе НХЛ отпустить хоккеистов на Игры. Решение было принято на фоне возросшего количества случаев заражения коронавирусом в лиге. Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Россия на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.

Марина Совина
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