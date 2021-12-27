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Отказ от мигрантов на стройках признали невозможным

Вице-премьер России Марат Хуснуллин: отказаться от мигрантов на стройках не получится

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Отказаться от мигрантов на стройках не получится. Такой комментарий дал вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости».

Он отметил, что в ближайшее время отказ от мигрантов невозможен. В столице можно лишь ограничить количество зарубежных работников. «Давайте смотреть правде в глаза! Людям не нравится, что люди приехали из другой страны, говорят на другом языке, у них другая культура. Но себестоимость услуг при условии использования мигрантов значительно дешевле», — признал Хуснуллин.

Он отметил, что в случае отказа от мигрантов стоимость всех услуг, где используется их труд, вырастет минимум на 30 процентов. По словам Хуснуллина, за увеличение стоимости заплатит конечный потребитель. «Если мы говорим, что не хотим иметь мигрантов в стране, это, кстати, тоже вариант. Но кто в таком случае будет убирать улицы? Кто будет строить?» — прокомментировал Хуснуллин и добавил, что сейчас в России находятся шесть миллионов иностранцев. В качестве примера грамотной миграционной политики он привел Объединенные Арабские Эмираты.

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Ранее в декабре мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости сократить количество мигрантов на стройках по программе реновации. По мнению Собянина, на такой работе нужны «другого качества люди». Также мэр призвал уменьшить число мигрантов и в сфере ЖКХ, отметив, что на крупных предприятиях отрасли и так работают в основном граждане России.

Александра Мирошникова
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