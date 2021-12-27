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Раскрыта возможная причина гибели журналиста Егора Просвирнина

Источник: следователи рассмотрят версию суицида журналиста Егора Просвирнина

Фото: страница Егора Просвирнина в Facebook

Следователи рассмотрят версию, согласно которой журналист и основатель заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин мог совершить суицид. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, в момент гибели 35-летний Просвирнин мог находиться в состоянии опьянения. Пока две основные версии произошедшего — суицид и несчастный случай. По словам соседей, перед гибелью мужчина выкинул из окна нож и перцовый баллончик», — сказал источник.

Как отметил собеседник «Ленты.ру», по имеющейся информации, в момент происшествия Егор Просвирнин находился в съемной квартире один. По данным предварительного осмотра, повреждений, указывающих на воздействие третьих лиц, на теле погибшего не найдено. Ранее адвокат журналиста Матвей Цзен подтвердил его гибель.

27 декабря стало известно о том, что обнаженный мужчина выпал из окна многоэтажного дома на Тверском бульваре в Москве и умер еще до приезда скорой помощи. Позже родственники опознали погибшего и подтвердили, что это был Просвирнин. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Причиной блокировки стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму». Сайт набрал популярность благодаря юмористическим плакатам в социальных сетях.

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Леонид Микуляк
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