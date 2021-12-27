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Описана последняя возможность купить PlayStation 5 в 2021 году

DNS выпустит в продажу PlayStation 5 29 декабря

Фото: Issei Kato / Reuters

DNS выпустит консоли нового поколения Sony в продажу в конце года. Об этом сообщается на сайте ретейлера.

Возможность купить приставку появится во время поступления девайсов в продажу. Новая партия PlayStation 5 окажется в наличии у ретейлера 29 декабря 2021 года с 9:00 по Москве. «Последний шанс в уходящем году!» — описывают представители сети магазинов будущую акцию.

В компании не уточняют, каким образом консоли будут распределяться между кандидатами на покупку. В настоящий момент с сайта DNS скрыты страницы с приставками PS5, в наличии присутствуют только аксессуары и подписки на сервисы Sony для геймеров. Представители ретейлера уточнили, что доставка консоли выпадает на праздничные дни: «В связи с выходными возможны задержки получения товара покупателями!»

В середине декабря партия консолей поступила в распоряжение маркетплейса Ozon. Для участия в акции потребители должны были дождаться приглашения через почту или уведомление в личном кабинете. Приставки продавали только комплектами: самый доступный — с PS5, камерой и годовой подпиской на PS Plus — был оценен в 58 499 рублей.

Ранее представители сети магазинов электроники «М.Видео» сообщили, что на фоне дефицита игровых консолей активизировались мошенники. Неизвестные лица рассылали письма, в которых предлагали купить PS5 напрямую с оплатой через интернет.

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Андрей Ставицкий
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