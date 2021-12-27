Российская фигуристка-чемпионка снялась на яхте в бикини и восхитила фанатов

Бывшая российская фигуристка Елена Радионова опубликовала новое откровенное фото. Пост доступен в Instagram спортсменки.

22-летняя Радионова снялась на яхте во время отдыха в Дубае. Девушка продемонстрировала фигуру в голубом бикини. Также она показала видео, где катается на водном мотоцикле в море.

Подписчики восхитились красотой спортсменки. «Очаровательная красавица», «Шикарная», «Мечта», — написали они в комментариях.

Радионова регулярно публикует откровенные снимки с отдыха. Ранее она поделилась фото, на котором позирует в черном мини-платье.

Радионова — двукратная чемпионка мира среди юниоров (2013, 2014), двукратный серебряный призер чемпионата Европы (2015, 2016), бронзовый призер чемпионата мира (2015). Она объявила о завершении карьеры в сентябре 2020-го, но не выступала с 2018 года.