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Спорт

Российская фигуристка-чемпионка снялась на яхте в бикини и восхитила фанатов

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова опубликовала фото в бикини на яхте

Фото: @lenok_radionova

Бывшая российская фигуристка Елена Радионова опубликовала новое откровенное фото. Пост доступен в Instagram спортсменки.

22-летняя Радионова снялась на яхте во время отдыха в Дубае. Девушка продемонстрировала фигуру в голубом бикини. Также она показала видео, где катается на водном мотоцикле в море.

Подписчики восхитились красотой спортсменки. «Очаровательная красавица», «Шикарная», «Мечта», — написали они в комментариях.

Радионова регулярно публикует откровенные снимки с отдыха. Ранее она поделилась фото, на котором позирует в черном мини-платье.

Радионова — двукратная чемпионка мира среди юниоров (2013, 2014), двукратный серебряный призер чемпионата Европы (2015, 2016), бронзовый призер чемпионата мира (2015). Она объявила о завершении карьеры в сентябре 2020-го, но не выступала с 2018 года.

Дарья Коршунова
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