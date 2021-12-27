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Сокуров прокомментировал слова Кадырова о споре с Путиным

Режиссер Сокуров про слова Кадырова о споре с Путиным: не хочу комментировать эту тему

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Российский кинорежиссер Александр Сокуров высказался о словах главы Чечни Рамзана Кадырова относительно спора режиссера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Сокурова, возвращаться к этой теме «неправильно». «Я не хочу комментировать эту тему - все, что я мог сказать по этому поводу, я уже сказал… Считаю неправильным возвращаться к этой теме», — заявил Сокуров.

10 декабря на встрече СПЧ, в которой участвовал Путин, Сокуров вступил с ним в полемику. Он указал на ряд проблем, связанных с устройством России — межнациональными конфликтами, территориальными претензиями и судьбами представителей ее народа. В том числе режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

В этот же день Кадыров выступил с предложением проверить слова режиссера на экстремизм. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!» — заявил Кадыров. Глава Чечни добавил, что Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации.

Марина Совина
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