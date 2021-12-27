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Спорт

Тренер сборной России по хоккею назвал условие для успеха молодежки на ЧМ

Тренер сборной России по хоккею Жамнов заявил, что молодежке нужно прибавить в дисциплине

Фото: Russian Ice Hockey Federation / Globallookpress.com

Игрокам российской молодежки нужно прибавлять в дисциплине. Такое условие для успешного выступления команды на чемпионате мира в Канаде назвал тренер национальной сборной России по хоккею Алексей Жамнов, слова которого приводит ТАСС.

Специалист также призвал не делать глобальных выводов по одному матчу. «Ясно, что группа тяжелая, надо из нее выходить. Думаю, что тренерский штаб уберет все эти ненужные вещи», — заявил Жамнов.

В стартовом матче молодежного чемпионата мира сборная России со счетом 3:6 проиграла Швеции. Половину шайб скандинавская команда забросила в большинстве.

В следующем матче Россия в ночь на вторник, 28 декабря, встретится со Швейцарией. На групповом этапе россиянам также будут противостоять Словакия и США. Из пяти команд в плей-офф выйдут четыре.

Алексей Гусев
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