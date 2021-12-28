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Девушка-боец MMA посетила матч НБА в мини-шортах

Девушка-боец Валери Лореда из Bellator опубликовала фото с матча НБА в мини-шортах

Фото: @valerieloureda

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда опубликовала фото в мини-шортах. Пост доступен в Instagram.

23-летняя американка посетила матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с участием «Майами Хит». Лореда — уроженка Майами. На фото она позирует в джинсовых мини-шортах. Публикация набрала более 156 тысяч лайков за сутки.

26 декабря Лореда также восхитила фанатов фотографией в коротких шортах. Снимок был выполнен в новогодней тематике.

Спортсменка регулярно публикует откровенные снимки. Лореда считается одним из секс-символов MMA. У нее 880 тысяч подписчиков в Instagram.

Лореда известна по выступлениям в Bellator. На ее счету четыре победы при одном поражении. В своем последнем поединке 21 ноября она оказалась сильнее Тэйлор Тернер.

Николай Костюков
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