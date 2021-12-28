Сборной США присудили техническое поражение в матче МЧМ по хоккею

Матч между сборными США и Швейцарии на Молодежном чемпионате мира по хоккею отменен. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В сборной США было выявлено два случая заражения коронавирусом. Хоккеисты были помещены на карантин, а встреча была отменена.

В соответствии с правилами IIHF американцам присудили техническое поражение. В результате игры зафиксирована победа Швейцарии со счетом 1:0.

Сборная России играет в одной группе с США и Швейцарией. Матч против американцев запланирован в ночь на 1 января. Со швейцарцами россияне сыграли 28 декабря. Отечественные хоккеисты обыграли соперников со счетом 4:2.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Из пяти команд в группе четыре выйдут в плей-офф.