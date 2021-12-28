Молодежная сборная России по хоккею одержала первую победу на ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче группового раунда молодежного чемпионата мира 2022, сообщает РИА Новости.

Встреча в канадском Ред-Дире. завершилась со счетом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1) в пользу россиян. Это первая победа, которую одержала национальная сборная на МЧМ. Среди подопечных Сергея Зубова заброшенными шайбами отличились Данила Юров (на 8-ой минуте), Дмитрий Злодеев (16), Павел Тютнев (18) и Матвей Мичков (42).

Среди швейцарцев авторами голов стали Аттилио Бьяска (19) и Фабиан Рицман (59). Российский голкипер Егор Гуськов отразил 16 бросков из 18. Отечественная сборная нанесла в створ ворот соперника 32 броска.

Теперь 30 декабря сборная России встретится с командой Словакии. Матч начнется в 0:30 по московскому времени.

27 декабря молодежная сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче МЧМ со счетом 6:3. В составе национальной сборной отличились Федор Свечков и Матвей Мичков.