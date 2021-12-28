Тренер российской молодежки отреагировал на первую победу на ЧМ

Сборная России могла сыграть лучше в матче молодежного чемпионата мира против Швейцарии. Так на первую победу российской команды на турнире отреагировал ее главный тренер Сергей Зубов, слова которого приводит сайт Федерации хоккея России (ФХР).

«Сегодня мы могли сыграть лучше. У нас были моменты, но многими из них мы не воспользовались», — заявил специалист. Он также выразил удовлетворение тем, что заброшенными шайбами отметились хоккеисты из разных звеньев. Отдельно Зубов отметил высокий уровень дисциплины, продемонстрированный россиянами.

Встреча против Швейцарии прошла в ночь на вторник, 28 декабря. Сборная России одержала победу со счетом 4:2.

После двух туров в активе команды Зубова три очка, команда занимает третье место в группе. 30 декабря россияне встретятся со Словакией.

