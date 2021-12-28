Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Амур
3:2
Завершен
СКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Адмирал
2:4
Завершен
Нефтехимик
КХЛ - регулярный чемпионат
Сибирь
3:2
(ОТ)
Завершен
Салават Юлаев
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
4:3
(ОТ)
Завершен
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Торпедо
1:3
Завершен
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Ньюкасл Юнайтед
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Спорт

Тренер российской молодежки отреагировал на первую победу на ЧМ

Тренер молодежной сборной России Зубов о победе над Швейцарией: могли сыграть лучше
Начало событий в новости Молодежная сборная России по хоккею одержала первую победу на ЧМ
Сергей Зубов (справа)

Сергей Зубов (справа). Фото: John E. Sokolowski / Reuters

Сборная России могла сыграть лучше в матче молодежного чемпионата мира против Швейцарии. Так на первую победу российской команды на турнире отреагировал ее главный тренер Сергей Зубов, слова которого приводит сайт Федерации хоккея России (ФХР).

«Сегодня мы могли сыграть лучше. У нас были моменты, но многими из них мы не воспользовались», — заявил специалист. Он также выразил удовлетворение тем, что заброшенными шайбами отметились хоккеисты из разных звеньев. Отдельно Зубов отметил высокий уровень дисциплины, продемонстрированный россиянами.

Встреча против Швейцарии прошла в ночь на вторник, 28 декабря. Сборная России одержала победу со счетом 4:2.

После двух туров в активе команды Зубова три очка, команда занимает третье место в группе. 30 декабря россияне встретятся со Словакией.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Капитаны ВМФ стали фигурантами дела о хищениях при вооружении боевых кораблей
Мужчина получил завернутый в туалетную бумагу шоколад вместо нового iPhone
В России рассказали о принятии на вооружение новой БМП
Назван способ выбрать хорошие мандарины
Турция и Армения приедут мириться в Москву
В Кузбассе установят памятник погибшим на «Листвяжной»
Тренер российской молодежки отреагировал на первую победу на ЧМ
Отец девятилетней студентки МГУ ответил на призыв приостановить ее обучение
В России захотели создать аналог Booking.com
Врач рассказал о способности горячего чая удваивать риск заболевания раком
Блогерши массово показали свою внешность без макияжа и запустили флешмоб
Жители Подмосковья пожаловались на электриков-аферистов
Россия заключила первые экспортные контракты на новый АК-19 под патрон НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter