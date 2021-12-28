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Бангладеш купит российские вертолеты вместо американских

Defseca: Бангладеш купит российские Ми-28НЭ вместо Boeing AH-64 Apache

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Военно-воздушные силы Бангладеш приняли решение о закупке российских ударных вертолетов Ми-28НЭ. На покупку восьми вертолетов планируют потратить 478 миллионов долларов, сообщает портал Defseca.

Российские вертолеты могут купить вместо американских Boeing AH-64E Apache. В публикации отмечают, что Военно-воздушные силы (ВВС) Бангладеш вели переговоры с США, но Дакку не устроили условия сделки с американской стороной.

В начале декабря российская делегация посетила Бангладеш. Представители России провели встречу с начальником штаба армии. Defseca пишет, что в ходе визита российская сторона выразила заинтересованность в поставках ударных вертолетов Ми-28 или Ми-35 в Бангладеш.

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24 декабря

Штаб ВВС Бангладеш направил запрос на предварительное одобрение сделки в Министерство финансов.

Ранее начальник главного штаба ВВС Индонезии главный маршал авиации Фаджар Прасетьо сообщил об отказе от планов по закупке российских истребителей Су-35. Позже посол России в Джакарте отметила, что официальных сообщений об отказе от Су-35 не поступало.

В августе исполнительный директор научно-производственного концерна «Техмаш» сообщил, что Ми-28Н получит новую ракету. Машину оснастят неуправляемой ракетой С-13Б.

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Даниил Иринин
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