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Россия отреагировала на сообщения об отказе Индонезии от Су-35

Посол России в Индонезии Воробьева: у нас нет официальной информации об отказе от Су-35

Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Российская сторона не получала официальных сообщений от Индонезии об отказе от покупки многоцелевых истребителей Су-35. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Джакарте Людмилу Воробьеву.

«У нас нет официальной информации и официальных обращений от индонезийской стороны», — отреагировала посол.

Ранее начальник главного штаба Военно-воздушных сил страны главный маршал авиации Фаджар Прасетьо сообщил, что Индонезия вынуждена отказаться от покупки Су-35. Он отметил, что правительство рассматривает покупку американских истребителей Boeing F-15EX и французских Dassault Rafale.

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В 2018 году Индонезия и Россия подписали соглашение о поставках 11 истребителей Су-35. Самолеты планировали передать в 2019 году, но позже источники сообщили, что реализацию сделки задерживают американские санкции.

В сентябре издание 19FortyFive написало об опасности Су-35 для F-35 Lightning II. В публикации отметили, что преимуществом российского самолета стала его многофункциональность. Су-35 может поражать воздушные, наземные и морские цели, а дальность применения ракетного вооружение превышает 300 километров.

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Даниил Иринин
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