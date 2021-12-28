Решение Верховного суда о ликвидации международного «Мемориала» обжалуют

Решение Верховного суда о ликвидации международного «Мемориала» (организация признана в России иностранным агентом) будет обжаловано. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя защиты Марию Эйсмонт.

Верховный суд России ликвидировал международный «Мемориал» 28 декабря после соответствующего иска Генеральной прокуратуры. На заседании суда его поддержали представители Министерства юстиции и Роскомнадзора.

Иск о ликвидации международного «Мемориала» был подан Генеральной прокуратурой в ноябре. В свою очередь, прокуратура Москвы обратилась с той же целью в Мосгорсуд в отношении правозащитного центра «Мемориал» (организация также признана иностранным агентом, рассмотрение иска назначено на 29 декабря), который занимается «юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным». Основной причиной в обоих случаях стало систематическое игнорирование требования указывать статус иностранного агента, в реестре которых обе структуры находятся уже более пяти лет.

Международный «Мемориал» был учрежден в 1992 году в Москве. Его созданию предшествовало появление в 1987 году московской общественной группы «Мемориал», которая дала начало возникновению региональных организаций. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал». Общество занимается правозащитной, просветительской и исследовательской деятельностью, посвященной политическим репрессиям в СССР.