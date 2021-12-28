Верховный суд ликвидировал международный «Мемориал»

Верховный суд России ликвидировал историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (признано в России НКО-иноагентом) после соответствующего иска Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании суда, проходившем 28 декабря, иск поддержали представители Министерства юстиции и Роскомнадзора.

В ходе заседания представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров обвинил общество «Мемориал» в реабилитации пособников нацистов, заявив, что оно также спекулирует на теме репрессий, представляя СССР террористическим государством.

«Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит — и это подлинная причина, почему "Мемориал" так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом», — заявил на суде представитель прокуратуры, отметив, что за последние два года организация ни разу не обратилась к ним с запросом о признании кого-либо жертвой репрессий.

Общество «Международный Мемориал» получило иск Генпрокуратуры 11 ноября. Причиной указывается неоднократное нарушение закона об иноагентах. В организации эти нарушения отрицают и заявляют, что дело носит политический характер.

«Международный Мемориал» был учрежден в 1992 году в Москве. Его созданию предшествовало появление в 1987 году московской общественной группы «Мемориал», которая дала начало возникновению региональных организаций. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал». Сегодня общество занимается правозащитной, просветительской и исследовательской деятельностью, посвященной политическим репрессиям в СССР. В 2016 году Минюст внес центр в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов, что обязывает «Мемориал» делать соответствующие маркировки в своих публикациях.