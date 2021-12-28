Названа общая сумма призовых для российских атлетов за Игры в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин назвал общую сумму призовых за завоевание медалей российскими спортсменами на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Министерства спорта страны выступил на брифинге в координационном центре кабмина. Матыцин заявил, что общая сумма призовых для победителей и обладателей медалей Игр в Токио — Олимпиады и Паралимпиады — составила 823,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно о распоряжении правительства обеспечить вакцинацию спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. Отмечается, что привить членов сборной команды собираются до конца 2021 года. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали 71 медаль. Паралимпийцы выиграли 118 наград.