Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Саутгемптон
Сегодня
18:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Уотфорд
Сегодня
18:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
18:00 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Витязь
КХЛ - регулярный чемпионат
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
КХЛ - регулярный чемпионат
Йокерит
Сегодня
19:30 (Мск)
Куньлунь Ред Стар
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо Р
Сегодня
20:30 (Мск)
Авангард
КХЛ - регулярный чемпионат
Лидс Юнайтед
Перенесён
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Спорт

Правительство поручило вакцинировать российских олимпийцев перед Играми в Пекине

Российских олимпийцев и паралимпийцев вакцинируют до конца года по поручению кабмина

Фото: Globallookpress.com

Кабмин России поручил организовать вакцинацию от COVID-19 для участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

Соответствующее решение принял вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Отечественных олимпийцев, а также паралимпийцев должны вакцинировать до конца 2021 года.

27 декабря стало известно, что российское правительство в экстренном порядке выделило средства для обеспечения визами отечественных спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. На эти цели будет потрачено полмиллиарда рублей.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В России заявили о праве использовать армию для защиты своих граждан за рубежом
Иммунолог назвал срок одобрения ВОЗ «Спутника V»
В Австралии сотни людей получили ложные результаты тестов на COVID-19
Мурашко назвал число привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян
Белоруссия закупит у России новую партию ракетных комплексов
Появился график работы пунктов вакцинации в Москве на новогодние каникулы
Россия прошла пик роста цен на недвижимость
В МИД России назвали условие транзита газа через Украину
Зарезавшего соседа и гостью россиянина задержали по горячим следам
Рудковская призвала россиян есть из тарелок за десятки тысяч рублей ради успеха
В Томске задержали бывшую руководительницу местного штаба Навального
В США на жилой район упал частный самолет
Доказана теория происхождения Земли и Марса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter