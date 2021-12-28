Правительство поручило вакцинировать российских олимпийцев перед Играми в Пекине

Кабмин России поручил организовать вакцинацию от COVID-19 для участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

Соответствующее решение принял вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Отечественных олимпийцев, а также паралимпийцев должны вакцинировать до конца 2021 года.

27 декабря стало известно, что российское правительство в экстренном порядке выделило средства для обеспечения визами отечественных спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. На эти цели будет потрачено полмиллиарда рублей.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).