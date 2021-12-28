На крыше цирка в Екатеринбурге откроют смотровую площадку

После капитального ремонта цирка в Екатеринбурге на его крыше откроется смотровая площадка. Об этом сообщает URA.RU.

В настоящий момент дизайн-проект площадки находится на рассмотрении проектировщиками. Начало реконструкции запланировано на 2022 год. По данным портала, на ремонт выделено 2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.

«В настоящее время мы предложили проектировщикам рассмотреть возможность создания смотровой площадки на крыше цирка. Проект сейчас в работе», — рассказала директор цирка Тамара Бортникова.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в Екатеринбурге откроются ледовый городок и новогодняя ярмарка. Темой для скульптур в ледовом городке стали русские народные сказки. Ночью 1 января на ярмарке будет запущен фейерверк. В новогоднюю ночь городок будет работать до трех часов.